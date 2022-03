Disput um Sperrstunde auf Spielplätzen

Werbung

Während die Gemeinde mit der Bevölkerung an Ideen eines neuen Freizeitpark arbeitete (die NÖN berichtete), kamen auch andere Teilaspekte auf, die nicht nur das neue Areal betreffen sollen. Unter anderem will man die Öffnungszeiten der Spielplätze vereinheitlichen, wie Bürgermeister Thomas Schwab (SPÖ) im NÖN-Gespräch erklärt: „Wir halten es für sinnvoll, für alle Spielplätze einheitliche Öffnungszeiten einzuführen, die auch schließlich für den Freizeitpark gelten sollen.“

Deshalb stellte die Gemeindeführung im Rahmen einer Abschlussveranstaltung eine neue Tafel vor, die bei allen drei Spielplätzen im Ort aufgestellt werden soll. Sie zeigt ein Rauch- und Hundeverbot, aber auch die Öffnungszeiten von 8 bis spätestens 20 Uhr.

Sperrstunde soll Anrainer vor Lärm schützen

Doch die vorgeschlagene „Sperrstunde“ kam nicht bei allen Anwesenden gut an. Ein Gramatneusiedler merkte an, dass 20 Uhr viel zu früh sei im Sommer, da es um die Uhrzeit noch hell ist. Ein anderer Einwohner ist über einen fehlenden Jugendtreff besorgt und nun seien auch noch die Spielplätze als Treffpunkt am Abend nicht verfügbar.

Ortschef Schwab versicherte, dass ein weiteres Verweilen nach 20 Uhr möglich sei: „Wenn der Lärm auf ein Minimum gehalten wird, ist ein Verweilen ab 20 Uhr akzeptabel. Die Sperrstunde soll vor allem Anrainer vor Lärm schützen.“

