Am 12. und 13. Dezember ist in Folge der Massentests in Gramatneusiedl das Testen in zwei Teststraßen im Gemeindezentrum möglich. Die Bevölkerung bekommt dafür noch dieses Wochenende Briefe mit der zugewiesenen Zeit für den Corona-Test zugeschickt. Notwendig ist eine bloße Anmeldung über die dafür vorgesehene Website. Bürgermeister Thomas Schwab (SPÖ) ist zuversichtlich, dass die Massentests in seiner Gemeinde gut funktionieren werden, er hätte sich jedoch eine frühere Information der Bundesregierung gewünscht: "Für die Gemeinde ist es natürlich eine Herausforderung dies alles in kürzester Zeit zu organisieren." Für die Durchführung werden einige freiwillige Helfer benötigt, darunter auch medizinisches Personal.

Die Aufgaben für die Freiwilligen vor Ort sind unter anderem die Aufnahme der Daten und die Auswertung der Corona-Tests.

Die Feuerwehr wird ebenfalls mithelfen, sie ist für die Abwicklung vor dem Gemeindezentrum zuständig wie Feuerwehrkommandant Karl Blaha im Gespräch mit der NÖN erklärt: "Wir werden darauf schauen, dass sich vor den Teststraßen kein Stau bildet und werden die freiwilligen Helfer mit Verpflegung versorgen." Die helfenden Feuerwehrkameraden werden ebenfalls getestet, generell werden jüngere Mitglieder bei der Abwicklung mithelfen um älteren Personen keinem Risiko auszusetzen. "Wir als Feuerwehr helfen hier gerne mit und sind guter Dinge, dass die Massentests gut funktionieren werden", sagt Blaha.