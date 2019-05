Ab sofort können die Pendler am Bahnhof Energie tanken: Die ÖBB hat am Mittwoch letzter Woche in Kooperation mit der Firma Smatrics eine E-Ladestation auf der „Park & Ride“-Anlage in Betrieb genommen. Bei dieser können zwei Elektrofahrzeuge gleichzeitig aufgeladen werden.

Das Angebot richtet sich vor allem an Pendler, die laut ÖBB die „erste und letzte Meile“ zum und vom Bahnhof ebenso umweltschonend wie ihre restliche Reise mit dem Zug zurücklegen sollen. Sie können ihre Elektroautos am Bahnhof aufladen, während sie beispielsweise nach Wien in die Arbeit fahren. Dazu benötigen sie ein Typ 2 Ladekabel. Mit einer ÖBB-Ladekarte kostet das Tanken derzeit 50 Cent pro Stunde.