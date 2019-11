Nach zehn Jahren im Bürgermeisteramt und insgesamt 25 Jahren im Gemeinderat hat die derzeitige SP-Bürgermeisterin Erika Sikora nicht mehr vor, bei der kommenden Gemeinderatswahl im Jänner zu kandidieren.

Trotz persönlichen Rückschlägen und zwei harten Wahlkämpfen blieb Erika Sikora Bürgermeisterin und ließ sich in den vergangenen Jahren nicht davon abhalten, sich in der Gemeinde politisch zu engagieren, und so kann sie heute auf eine lange politische Laufbahn zurückblicken. Doch nun soll mit der Politik endgültig Schluss sein.

