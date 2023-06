Frühschoppen bei der Feuerwehr und Radeln für den guten Zweck

Der traditionelle Frühschoppen der Feuerwehr mit Schnitzel, Spezialitäten vom Grill, Musik der Musikkapelle Gramatneusiedl und Mehlspeisen vom Kuchenbuffet, ging am Hauptplatz über die Bühne. „Im nächsten Jahr feiern wir schon auf unserem neuen Standort am Ortsende von Gramatneusiedl, so der Kommandant Karl Blaha. „Im Mai 2024 eröffnen wir unser neues Feuerwehrhaus und freuen uns auch dort zahlreiche BesucherInnen begrüßen zu dürfen.“ Blaha zeigte sicg glücklich über das frühsommerliche Wetter. Bei Schlechtwetter hätte man die Veranstaltung nämlich absagen müssen, da im Feuerwehrgebäude der Platz nicht ausreicht.

Gleichzeitig gab es einen Radwandertag für den guten Zweck, wo Start und Ziel am Hauptplatz der Feuerwehr stattfand. Zahlreiche RadlfahrerInnen stärkten sich anschließend mit hausgemachten Köstlichkeiten.

Günther Klapa und Gabi Hertl Foto: Manuela Schwarz, Manuela Schwarz

Der Radwandertag wurde von der Partnerschaft Gramatneusiedl organisiert. Der Verein unterstützt Kinder mit MECP2 Duplikation Syndrom. Eine seltene und fortschreitende neurogenetische Störung, an der der Gramatneusiedler Philipp Molnar leidet. Sein Vater Gerald Molnar, Vorstand des Vereins, und ein befreundetes Ehepaar Caroline und David Covini, die beide in der Forschung tätig sind, haben ebenfalls einen Sohn (Matteo) mit MDS. Gemeinsam versuchen mit Spendengeldern wie etwa durch den Radwandertag, an dem rund 150 Radler teilnahmen, die Forschung voranzutreiben um die Lebensqualität der betroffenen Kinder zu verbessern.