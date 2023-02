Gefährliche Drohung: Verhandlung mit Sprachhürden

Sicherheitshalber hatte Richter Martin Bodner zwei Dolmetscher bestellt. Denn nach der Einvernahme bei der Polizei war unklar, welche Sprache der 27-jährige iranische Kurde in der Verhandlung am Landesgericht Korneuburg sprechen würde. „Also, was sprechen wir“, war die erste Frage des Richters an den Angeklagten, der sich wegen gefährlicher Drohung zu verantworten hat. „Kurdisch“, so die Antwort, die entschied, welcher Dolmetscher blieb.

Das war aber nicht die letzte Sprachhürde, die in diesem Prozess zu nehmen war und die in direktem Verhältnis zu den Vorfällen am 1. und 6. Oktober letzten Jahres stand. Denn an beiden Tagen soll der 27-Jährige seinem Ex-Arbeitgeber (33) wahlweise mit, wenn er „deppert“ sei, werde er ihn umbringen, oder wenn er nicht die „Papp’n“ halte, werde er das Haus anzünden, gedroht. Eine Steilvorlage für Verteidigerin Stephanie Kramberger, die sich in ihrem Eröffnungsplädoyer die Frage stellte, wie es Austriazismen in das Polizeiprotokoll geschafft haben.

Viele Fragen sind noch zu klären

Tatsächlich griff Bodner diese Argumentation auf, um zu klären, wer wen in welcher Sprache womit geschimpft, oder – strafrechtlich relevant – gedroht hatte. Der mutmaßlich Bedrohte und dessen Bruder (35) waren sich nicht ganz einig, welche Drohung an welchem Tag gefallen sein soll.

Die Gründe für die Auseinandersetzungen sollen einerseits das möglicherweise nicht ganz legale Arbeitsverhältnis, die angebliche Mitgliedschaft des Angeklagten bei der kurdischen PKK-Partei oder auch wahlweise die Konversion des Iraners zum Christentum gelegen haben. „Steuerschonende Geschäftsideen stehen im Raum“, verwies der Richter auf das Recht des 33-Jährigen, auf bestimmte Fragen nicht antworten zu müssen.

Was sprachlich übrig blieb war, dass die inkriminierten Gespräche auf türkisch geführt worden sind. Wobei beide Brüder zu Protokoll gaben, dass der 27-Jährige nur rudimentär türkisch spricht. Also sei es eine Interpretationsfrage, was unter den Worten ihres Mandanten zu verstehen sei, fragte Kramberger nach. Es bedurfte noch eines Zeugen, der vom 35-Jährigen krankheitshalber entschuldigt wurde, was vom Richter mit der Frage: „Und sie sind der Arzt?“, quittierte wurde, bevor er vertagte.

