Gospel im Wittner-Stadl

So schnell lässt man ein Projekt, an dem man zwei Jahre gearbeitet hat, wegen einer Pandemie nicht fallen. Wenn es schon nicht wie geplant zur Weihnachtszeit stattfinden kann, dann eben im Frühsommer: Am vergangenen Samstag luden der Gesangsverein „Geselligkeit“ Marienthal-Gramatneusiedl und die Rauchenwarther „Village Voices“ zu einem gemeinsamen Gospelkonzert im Konzert-Stadl des Wittnerhofes.

Mehr als drei Dutzend (vor allem weibliche) Sangesfreudige eröffneten das Konzert im ausverkauften Stadl mit dem Spiritual-Klassiker „Rock-A My Soul“. In wechselnden Auftritten präsentierten die beiden Chöre dann Evergreens wie „Amazing Race“ oder „Freedom Is Coming“. Für Gospel-Fans spannend war vor allem der Auftritt der „Village Voices“, die Gospel-Songs nicht wie üblich mit instrumentaler Begleitung, sondern als A capella-Chor aufbereiteten und damit bewiesen, wie spannend Chormusik sein kann.

Das Gospel-Potpourrie war auch der Abschied des bisherigen Obmanns des „Geselligkeit“-Vereins, Wolfgang Szucher: „Nach zwölf Jahren Obmannschaft ist es Zeit, sie an die nächste Generation zu übergeben.“ Die neue Obfrau Anja Geelhaar und der Chor bedankten sich nebst Trophäe mit einem launigen „Hallodridulio“, für Szuchars langjähriges Engagement.

