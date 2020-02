Prall gefüllt war die Pfarrkirche in Gramatneusiedl, als der Gesangsverein „Geselligkeit“ zu singen begann. Alle zwei Jahre veranstaltet der Verein ein Gospelkonzert in der Faschingszeit und begeistert damit die Zuhörer.

Eingeladen war die Singgemeinschaft Seibersdorf unter der Leitung von Julia Dudas und das Ensemble „Four Voices“ unter der Leitung von Johann Bucher. Gemeinsam mit den Gastchören wurde ein breiter Bogen an Songs gespannt und viele Stücke luden zum Mitklatschen und Mitsingen ein.

Lieder wie etwa „This Little Light of Mine“, „Go tell it on the Mountain“ oder Christina Aguileras „Mercy on me“ garantierten den einen oder anderen Ohrwurm bei den Besuchern. Am Ende wurde dann auch noch gemeinsam „All Night, All Day“ gesungen.

Nach dem Konzert gab es einen gemütlichen Ausklang mit Punsch und Krapfen.