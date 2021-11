Grüner Strom für Kläranlage

Die Kläranlage in der Gemeinde stellt mit Abstand den größten Energieverbraucher in der Kommune dar. Um die Anlage künftig mit Strom zu versorgen, hat man sich für eine nachhaltige Lösung entschieden, um den Energieverbrauch zu decken.

Künftig soll selbsterzeugter Strom aus Sonnenenergie den größten Stromabnehmer für die Gemeinde versorgen. Die Kläranlage bekommt nämlich ab sofort ihren Strom aus einer neu errichteten Photovoltaikanlage, die am Flugdach des Gramatneusiedler Wertstoffsammelzentrums angebracht wurde.

„Die Kläranlage verbraucht am meisten Strom in unserer Gemeinde. Deshalb haben wir uns für eine nachhaltige Lösung entschieden, um die Anlage in Zukunft in Betrieb zu halten. Die Fläche des Daches eignete sich besonders gut, um das Projekt umzusetzen“, erklärt Bürgermeister Thomas Schwab (SPÖ). Dabei stellen die Solarzellen am Flugdach die bisher größte Photovoltaikanlage in Gramatneusiedl dar.

Der produzierte Sonnenstrom soll in Zukunft zur Gänze für die Kläranlage verwendet werden können, ohne dass an sonnigen Tagen Produktionsspitzen nennenswert ins Netz abgegeben werden müssen. „Wir freuen uns über das nachhaltige Zukunftsprojekt, das nun nach einigen Lieferschwierigkeiten endlich umgesetzt werden konnte. Für Gramatneusiedl ist das ein wichtiger Schritt in Richtung Energieautarkie und Klimaschutz“, betont Schwab.