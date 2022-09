Kindergärten: Indexanpassung wird ausgesetzt

Um jährliche Wertsteigerungen abzufedern, kommen in vielen Bereichen sogenannte Indexanpassung zum Tragen. Diese erfolgte automatisch einmal pro Jahr, so auch im Fall der Kostenbeiträge für die Nachmittagsbetreuung in den Kindergärten, der Volks- und Mittelschule sowie der Kleinkinderbetreuung in Gramatneusiedl.

Da diese Indexanpassung heuer mehr als fünf Prozent ausgemacht hätte, hat Bürgermeister Thomas Schwab (SPÖ) die Umsetzung vor dem Hintergrund der Teuerung gestoppt. Eine tatsächliche Aussetzung muss aber im Gemeinderat beschlossen werden. Das wird nun in der Sitzung am 28. September auf Initiative der Ortschefpartei umgesetzt werden.

Konkret soll die Indexanpassung für den Zeitraum von 1. Juli bis 30. Juni des kommenden Jahres ausgesetzt werden. „Die massiven Teuerungen in fast allen Lebensbereichen treffen vor allem Eltern und ganz besonders Alleinerziehende. Wir wollen im Rahmen unserer Möglichkeiten helfen“, betont Schwab. Im Gemeinderat wird der Antrag eine Mehrheit finden – ÖVP, Grüne und „Gramat Voran“ wollen mitziehen.

Ebenso beim zweiten SPÖ-Antrag, der eine Verdoppelung der Weihnachtsgutscheine für Bezieher des NÖ Heizkostenzuschusses vorsieht – aber nur, wenn die Person gleichzeitig Pflegegeld oder eine Pension bezieht. „Diese Personengruppe sollen zur Linderung der größten Not statt 100 Euro ‚Gramat-Thalern‘ heuer 200 Euro erhalten“, kündigt der SPÖ-Bürgermeister an.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.