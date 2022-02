Lok-Werkstatt der Superlative: Betrieb startet mit Mai

Der Gramatneusiedler Bahnhof steht bereits seit zwei Jahren im Fokus, unter anderem wollen die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) um dutzende Millionen Euro den Bahnhof in großem Maße umbauen.

Vor knapp zwei Jahren wurden noch dazu umfangreiche Pläne für eine neue Wartungshalle für Lokomotiven in Gramatneusiedl bekannt. Die ÖBB hat dazu im Mai 2020 gemeinsam mit den Partnerfirmen „Logistics & Transport Europe“ (LTE) und „European Locomotive Leasing“ (ELL) ein Joint Venture gegründet, um die Halle gemeinsam zu realisieren und zu betreiben ( die NÖN berichtete ).

Während sich der Bahnhofumbau derzeit noch in der Planung befindet, wurde auf dem Grundstück neben dem Bahnhof fleißig gebaut und die Wartungshalle von ÖBB, LTE und ELL steht nun bereits kurz vor dem Abschluss. Mit einer Investitionssumme von insgesamt zehn Millionen Euro konnte nämlich die 1.800 Quadratmeter große Drive-In-Lokomotivenhalle nach insgesamt 14 Monaten Bauzeit fertiggestellt werden und steht nun kurz vor der Inbetriebnahme. Die offizielle Eröffnung soll am 20. Mai stattfinden.

Für den Betrieb der neuen Wartungshalle wurde im Zuge des Joint Venture das Unternehmen „Locmasta“ (Locomotive-Maintenance-Station) gegründet. Daran sind alle drei Partnerunternehmen direkt beteiligt – ÖBB und LTE halten jeweils 40 Prozent, ELL 20 Prozent. „Locmasta“ ist künftig mit den Wartungsarbeiten an den Lokomotiven beauftragt. Bei den vorgesehenen Wartungen in der Werkstätte handelt es sich um Routine-Servicearbeiten, welche keine lange Aufenthaltszeit beanspruchen. In der Halle selbst ist Platz für mehrere Lokomotiven.

Gramatneusiedl als europäischer Knotenpunkt

Mit „innovativen Arbeitsmitteln“ soll die Wartungshallezu einem wichtigen Standort innerhalb des europäischen Bahnverkehrs werden. Ziel ist es, Gramatneusiedl als günstig gelegenen Knotenpunkt zu nutzen und verschiedenste Typen von Lokomotiven in kürzester Zeit zu warten, heißt es einer Aussendung. Und weiter: „Mit der strategischen Lage in Gramatneusiedl, einem Knotenpunkt europäischer Güterverkehrskorridore, ermöglicht ‚Locmasta‘ eine unkomplizierte Zuführung und schnellere Durchlaufzeiten.“

Ausgestattet mit modernen Mess- und Prüfmitteln, können an bis zu vier Arbeitsstätten Instandhaltungsarbeiten gleichzeitig durchgeführt werden. Die Halle beherbergt dafür eine 1.200 Quadratmeter große Werkstatt mit Arbeitsmittel am neuesten Stand der Technik, einen Hallenkran, eine Hebebockanlage und diverse Dacharbeitsbühnen. Neben der Werkstatt selbst gibt es zusätzlich Büro- und Schulungsräume und ein Innen- und Außenlager. „So soll die Lokomotivenwerkstatt eine der modernsten in Europa werden“, heißt es von Unternehmenseite.

Durch den Vollbetrieb, der ab Mai aufgenommen wird, sollen mittelfristig 20 neue Arbeitsplätze entstehen. Deshalb begrüßt man die baldige Eröffnung auch von der Gemeindespitze: „Die neue Wartungshalle ist selbstverständlich ein Gewinn für unsere Gemeinde. Wir erhoffen uns, dass auch Gramatneusiedler in Zukunft dort beschäftigt sein werden“, betont Bürgermeister Thomas Schwab (SPÖ).

