Mehr als 600 neue Bäume

Das Gemeindegebiet wird in naher Zukunft um einiges grüner werden, denn rund 600 Bäume wurden in den letzten Wochen in Gramatneusiedl gepflanzt.

Grund für die Aufforstung war vor allem die Fläche, die sich neben dem Bernhard-Fischer-Weg befindet. Dort gab es bereits schon vor Jahren großzügige Baumpflanzungen, die jedoch teilweise beschädigt waren. „Da die Pflanzungen damals nicht so recht funktionierten, wollten wir als Gemeinde auf dem dortigen Gelände nochmals Bäume anlegen, um mehr Grünflächen zu schaffen“, erklärt Bürgermeister Thomas Schwab (SPÖ) die Maßnahme.

Nicht nur am Bernhard-Fischer-Weg wurden Aufforstungen durchgeführt, auch in der Piesting-Au, in der zuletzt einige beschädigte Bäume gefällt werden mussten, wurden einige Bäume gepflanzt. Das Therapiezentrum „Pferde Stärken“ hat ebenfalls von der Gemeinde rund 90 neue Bäume erhalten.

Erfreuliche Neuigkeiten gab es für die Gemeinde auch im Rahmen der Aktion „Tree Run“ von „Natur im Garten“. Denn insgesamt 127 Gramatneusiedler haben an dem Lauf teilgenommen, weswegen die Gemeinde im Herbst 127 Bäume erhalten wird.

Der erneute Baumzuwachs soll im Rahmen eines Bürgermeister-Round-Table mit allen Gemeinderats-Fraktionen besprochen werden, denn noch ist unklar, wo genau die Pflanzen gesetzt werden sollen. „Wir freuen uns jedenfalls, dass wir über das ganze Jahr gesehen mehr als 700 neue Bäume in unserer Gemeinde pflanzen werden beziehungsweise bereits gepflanzt wurden“, betont Schwab.

