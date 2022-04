Mehr Radwege werden gebaut

Werbung

Das Radnetz in Gramatneusiedl soll ab dem Sommer um zwei Radwege erweitert werden. Konkret ist ein neuer Radfahrweg zwischen „Penny“ und Friedhof am Ortsende geplant und im Bereich der Hauptstraße zwischen der Lindenallee und der Hermann-Todesco-Gasse.

In der Planungsphase gab es noch Unsicherheiten um den Radweg, der am Ortsende in Richtung Friedhof führen soll, erklärt Bürgermeister Thomas Schwab (SPÖ): „In der dortigen scharfen Kurve haben sich Anrainer Sorgen gemacht, dass wenn sie mit ihrem Auto aus ihrer Einfahrt fahren, die Radfahrer übersehen könnten.“ Dies wurde jedoch nun in Absprache mit dem Kleinneusiedler Zivilingenieurbüro Paikl geklärt, die Einfahrtsbereiche sollen unter anderem durch Blumenkisten und Markierungen abgesichert werden.

Der Startschuss für den Radnetzausbau soll im Juni erfolgen, derzeit werden noch Kanalsanierungen auf dem Gebiet durchgeführt und unter anderem werden Leitungen für das künftige Feuerwehrhaus neben dem Friedhof verlegt. Während der baldige Bau der zwei Radwege erfolgen wird, denkt man bereits an weitere Möglichkeiten das Radnetz auszubauen.

Im Gespräch sind mitunter eine Radweg-Verbindung nach Himberg und ein Radweg zwischen Hauptplatz und Gemeindezentrum. „All dies sind Ideen, die wir derzeit bearbeiten“, betont Schwab.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.