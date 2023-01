Musikalischer Neujahrsstart ersetzt Weihnachtskonzert

Eigentlich spielt die Jugendmusikkapelle traditionell am Stefanitag groß auf. Doch in diesem Winter brach der Verein um Obmann Otto Wittner erstmals mit dieser jahrzehntelangen Tradition und spielte einige Wochen später ein Neujahrskonzert, natürlich ebenfalls in der Sporthalle.

„Einerseits kam der Wunsch aus dem Verein das Konzert aus der stressigen Weihnachtszeit zu verlegen und andererseits wurde unser Verein am 26. Jänner gegründet“, erklärt Wittner im NÖN-Gespräch.

Daher habe man sich entschlossen, fortan am dritten Wochenende im Jänner aufzuspielen. Eigentlich war der Startschuss schon im Vorjahr geplant, da machte aber noch die Pandemie den Plänen im 50. Jubiläumsjahr einen Strich durch die Rechnung.

Der neue Termin wurde jedenfalls wohlwollend aufgenommen – „es war gut besucht“, freut sich der Obmann. Die Musikerinnen und Musiker um Kapellmeister Christoph Schodl boten jedenfalls ein abwechslungsreiches Programm, von der „Heimatland-Ouvertüre“ über den „Ungarischen Tanz Nr. 5“ von Johannes Brahms bis zu den umjubelten Zugaben, der „Südböhmische Polka“ und Alt Starhemberg-Marsch“.

Darüber hinaus waren der Gramatneusiedler Musikernachwuchs um Leiterin Conny Herret wieder zu hören. Sie spielten unter anderem den „Marsch der Schiffsleute“ oder auch „Wellerman“.

