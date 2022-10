Neues Feuerwehrhaus: Auftrag mit Verspätung

Der Ärger in den Reihen der SPÖ war Ende August groß. ÖVP, Grüne und „Gramat Voran“ hatten im Gemeinderat die Auftragsvergabe an Baumeister sowie anderer Gewerke verhinderte. Möglich war das nur, da bei der eigentlich absolut regierenden Bürgermeisterpartei zwei Mandatare fehlten, bei der Opposition hingegen nur einer – dadurch herrschte Stimmengleichheit.

Begründet wurde die Ablehnung der Auftragsvergabe mit einer fehlenden Einigung zwischen Planungsbüro und Feuerwehr bezüglich der Ausgestaltung des Schlauchturms. Diese ist mittlerweile getroffen, damit „ist für uns alles OK“, untermauert ÖVP-Obmann Peter Tötzer im NÖN-Gespräch.

Einer Zustimmung seiner Partei stand daher nichts mehr im Wege. So wurde die Auftragsvergabe für Baumeisterarbeiten an „Swietelsky“ mit einer Gesamtsumme von knapp zwei Millionen Euro mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und Grünen beschlossen. Einzig „Gramat Voran“-Mandatar Paul Hirnich enthielt sich der Stimme. Gleiches galt auch für die Vergabe für die Gewerke Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär an die Firma „Licht Loidl“ im Ausmaß von etwa 444.000 Euro.

Weiter wenig glücklich mit der neuerlichen Verzögerung ist man bei der SPÖ – immerhin wird das Vorhaben „Feuerwehrhaus neu“ nun schon seit vier Jahren geplant. „Die erste Kostenschätzung lag bei 2,5 Millionen Euro, jetzt sind wir bei 3,6 Millionen Euro“, bringt Bürgermeister Thomas Schwab (SPÖ) eine Zeitverzögerung in direkten Zusammenhang mit höheren Kosten. Doch nun soll es endlich so weit sein. „Zentralster Punkt ist nun mit Swietelsky über einen konkreten Zeitplan zu reden“, erklärt der Ortschef.

