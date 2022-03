Planetenreise mit den Flöten

Zu einer musikalischen Reise mit dem „Kleinen Prinzen“ laden am kommenden Samstag, um 16 Uhr das Blockflötenensemble „iFlautisti“ und Schauspielerin Barbara Göbl-Kramer in den Wittnerhof. Die an die berühmte Erzählung „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry angelehnte Aufführung ist alles andere als ein herkömmliches Blockflötenkonzert. Das liegt an den Flöten. So kommen etliche ausgefallene Blockflöten-Varianten zum Einsatz, wie etwa eine gut zwei Meter große Kontrabass-Blockflöte oder eine „Paetzold“-Flöte, mit der auch Geräusche von Klappern bis Wind erzeugt werden können.

Veranstaltet wird das Konzert mit szenischer Lesung vom Kulturverein „Alpenlax“. Dieser wurde 2016 von der Pianistin und Musikschullehrerin Doris Kitzmantel und ihrem Gatten Michael, Mitbegründer des Forschungs- und Technologiezentrums „RHP-Technology“ in Seibersdorf, gegründet, nachdem sich die beiden in Gramatneusiedl angesiedelt haben.

„Unsere Vision ist, in Zusammenarbeit mit dem Wittnerhof ein kulturelles Zentrum in der Region zu schaffen“, erklärt Doris Kitzmantel. Nach der Gründung einer Musikschule im Vorjahr soll nun der Schwerpunkt „Kultur für Kinder“ gesetzt“ werden, so Kitzmantel. Heuer sind insgesamt sieben Konzerte geplant. Programminfos und Termine unter www.alpenlax.com .

