In Gramatneusiedl will man künftig das Radweg-Netz im Ort weiter ausbauen, deshalb wurden Planungen rund um die Radwegverbindungen in der Gemeinde gestartet.

Konkret handelt es sich dabei um zwei innerörtliche Lücken, die geschlossen werden sollen erklärt Bürgermeister Thomas Schwab (SPÖ): „Die beiden Projektsgebiete sind die Oberorstraße von Feldgasse bis Friedhof und die Hauptstraße im Bereich Lindenallee bis Hermann-Todesco-Gasse.“ Der Gemeindevorstand hat bereits seine Zustimmung zum Planungsstart gegeben, die Radwege werden vom Ziviltechnikerbüro Paikl aus Kleinneusiedl geplant.

Anrainer sehen gefährliche Situation

Unsicherheiten gibt es aber derzeit noch in der Planungsphase: fährt man die Oberortstraße in Richtung Moosbrunn, so gibt es dort eine scharfe Kurve und rechts auf der Seite einen breiten Gehsteig, den bereits des Öfteren viele Radfahrer benutzen.

Doch für die dort wohnenden Anrainer, die unter anderem mit ihrem Auto aus der Einfahrt fahren, stellt der Radverkehr ein Problem dar. „Einige Anrainer sind an uns herangetreten und haben uns die gefährliche Situation erklärt, wenn sie mit ihrem Auto aus der Einfahrt herausfahren“, betont Schwab.

Nun wird geprüft, ob der Radweg auf der anderen Straßenseite geschaffen werden soll, an der sich der „Penny“ befindet und nicht am bereits bestehenden Gehweg. Bei der Planung des zweiten Radweges, der auf der Hauptstraße im Bereich des „Billas“ geschaffen werden soll, gibt es derzeit keine Probleme.

Oft diskutiert wurde auch ein Radweg in Richtung Moosbrunn, der neben der L156 verlaufen soll. Stand jetzt verläuft der Radweg von Moosbrunn kommend nur bis zum Mühlenweg neben der Landstraße. Derzeit gibt es aber diesbezüglich Gespräche zwischen den beiden Gemeinden: „Wir sind im Gespräch mit der Gemeinde Moosbrunn und überlegen, wie ein solcher Radweg schlussendlich aussehen könnte“, sagt Schwab.