Ruth Winkelmaier: "Es wird auf Unschuldige geschossen"

Der Krieg in der Ukraine dauert nun schon über einen Monat lang, Millionen Menschen sind von den kriegerischen Auseinandersetzungen betroffen und flüchten aus dem Kriegsgebiet. Wie jeder Krieg fordert auch dieser eine hohe Anzahl an tragischen Einzelschicksalen, die es erst gar nicht an das Licht der Öffentlichkeit schaffen.

So ein Schicksal kann die Familie Winkelmaier aus Gramatneusiedl quasi aus erster Hand erzählen: Denn ihr ehemaliges Au Pair-Mädchen Tetiana Borovlova und deren Familie mussten ihre Heimatstadt Mariupol fluchtartig verlassen.

Die 29-jährige Ukrainerin war 2014 bei Familie Winkelmaier für die Betreuung der Kinder bei ihnen zu Gast. Seitdem halten sie Kontakt zu der ukrainischen Familie. „Wir haben bereits Ende Februar dazu geraten, dass Tetiana und ihre Familie Mariupol verlässt, da es bereits zu russischen Angriffen gekommen ist. Sie wollten damals jedoch noch die Situation abwarten“, erzählt Ruth Winkelmaier im Gespräch mit der NÖN. Schließlich war es zu spät, nach intensivem Beschuss Mariupols durch russische Truppen, war die Stadt ohne Wasser und Strom.

„Die Familie musste zuhause alles zurücklassen“

Von einem Moment auf den anderen musste die Familie rasch die Koffer packen und das Wichtigste für die Reise mitnehmen, alles andere wurde zurückgelassen. „Für uns hier in Österreich wäre das unvorstellbar, das eigene Zuhause so schnell verlassen zu müssen. Tetiana musste zudem ihre Eltern in ihrer Heimatstadt Mariupol verlassen, sie kamen nicht mit“, weiß die Gramatneusiedlerin.

Die Familie konnte mit einem der ersten Fluchtkorridore, der aus 2.000 Autos bestand, fliehen. „Zuerst erhielten wir die gute Nachricht, dass sie es aus der Stadt geschafft haben. Doch kurze Zeit später kam es zum Beschuss des Autokonvois, wobei auch ein Kind einer Bekannten der Familie schwer verletzt wurde. Es ist sehr schlimm, dass auch auf unschuldige Zivilisten und Kinder geschossen wird“, zeigt sich Winkelmaier bestürzt.

Die Bekannten der Familie befinden sich derzeit noch in der Ukraine in einem Spital, das Kind schwebt aber glücklicherweise nicht mehr in Lebensgefahr. „Tetiana hat es bereits mit dem Rest der Gruppe nach Litauen geschafft, wo sie auch die nächste Zeit bleiben werden. Es ist schön zu wissen, dass sie nach einer ganzen Woche auf der Flucht in Sicherheit ist“, sagt Winkelmaier.

Derzeit ist geplant, dass Tetiana mit ihren Verwandten in Litauen bleibt und dort die Situation abwartet. Ursprünglich wollten die Winkelmaiers, dass die Familie ihre ehemlaigen Au Pair-Mädchens nach Österreich zu ihnen kommt – „doch sie wollen so schnell wie möglich zurück nach Hause. Sie wissen, dass dort Krieg herrscht, aber sie vermissen ihr Zuhause sehr. Zudem warten sie noch auf die andere Familie mit ihrem Kind, die derzeit noch in der Ukraine ist“, erklärt Winkelmaier.

