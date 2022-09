Schienenersatz zum Baustart am Gramater Bahnhof

Vollbild

FB

Nahmen den offiziellen Spatenstich für den groß angelegten Bahnhofumbau in Gramatneusiedl vor: Gemeinderat Peter Tötzer, Landesrat Ludwig Schleritzko (beide ÖVP), ÖBB-Vorständin Judith Engel und Bürgermeister Thomas Schwab. So soll der Vorplatz nach der Fertigstellung in rund zwei Jahren aussehen.

1 /2