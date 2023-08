„The Memphis Bandits“ heizten Publikum im Wittnerhof ein

Jubelrufe, Standing Ovations und Rufe nach Zugaben - mehr kann sich ein Künstler, oder wie in diesem Fall eine Band, von einem Konzertabend wirklich nicht erwarten. „The Memphis Bandits“ wusste am Samstag im Wittnerhof in Gramatneusiedl jedenfalls vollauf zu überzeugen. „Wir freuen uns, dass die Stimmung hier so gut war und die Gäste Spaß an unserer Musik hatten. Der Stadl hat eine tolle Atmosphäre, daher fühlen wir uns hier immer sehr wohl“, sagte Bandleader Christian Lackinger alias Lucky Dean Luciano nach dem zweistündigen Auftritt im NÖN-Gespräch.

Am Programm stand mit „Elvis - The 50‘s Collection“ die neue Show der Musikbanditen. Die Band widmete sich dabei den Anfängen der Karriere des „King of Rock ’n’ Roll“ in den Jahren zwischen 1954 und 1958. Das zweiteilige Programm zeichnet die musikalische Entwicklung von den legendären Aufnahmen in den Sun-Studios von 1954 und 1955 mit Songs wie That‘s All Right“ oder „Baby Let‘s Play House“ bis zum Durchbruch im Zuge des Wechsels zu „RCA Records“. Die Nummer 1-Hits wie „Hound Dog“, „Don‘t Be Cruel“ und „All Shook Up“ zählten zum Höhepunkt der Show.

Christian Lackinger wird übrigens in gut einem Monat wieder im Wittnerhof zu Gast sein. So wird er am Freitag, 22. September als „Elvis“ mit dem von Hausherr Leo Wittner dirigierten Orchester „Camerata Carnuntum“ auftreten. Seine Band „The Memphis Bandits“ wurden 2017 gegründet und stehen vorrangig mit Musik der beiden Ausnahmekünstler Elvis Presley und Jonny Cash auf der Bühne.

Die Auftritte beim ersten „European Johnny Cash Festival“ im Jahr 2018 oder jener bei der „Licht ins Dunkel“-Sendung zum 50-jährigen Jubiläum der Hilfsaktion im Vorjahr zählen zu den bisherigen musikalischen Karrierehighlights. Ein weiterer Höhepunkt war die Singleaufnahme „We’ll Meet Again“ mit der Schwester von Johnny Cash, Joanne Cash.