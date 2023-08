Flughafen Schwechat zählt zu „sichersten Airports Europas“

Unmittelbar vor dem Abflug nach Moldawien, wohin er am Mittwoch (2. August) für eine Arbeitsbesuch gereist war, hob Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) die intensiven Sicherheitsbemühungen am Schwechater Flughafen hervor. Flankiert von Airportchef Günther Ofner und dem stellvertretenden Stadtpolizeikommandanten Florian Grünsteidl, verwies er auf Investitionen in Personal und technische Ausstattung. Laut Ofner zählt der mit Abstand größte Flughafen Österreichs zu den „sichersten Airports Europas“. Tatsächlich gingen in den letzten zehn Jahren etwa Pkw- oder Taschendiebstähle deutlich zurück.

Das Thema „Sicherheit“ ist vor allem in der Urlaubssaison eine besondere Herausforderung. So werden am Flughafen aktuell täglich rund 100.000 Passagiere abgefertigt, womit man wieder fast auf dem Vor-Corona-Niveau angekommen ist. Deshalb schraubt der Airport seine Prognose für das laufende Jahr 2023 auch zuletzt deutlich nach oben. Zur Erfüllung der Anforderungen im Bereich der Innen- und Außensicherung des Flughafenareals, die Grenzkontrollen und auch die Kriminalitätsbekämpfung, würden „laufend Maßnahmen gesetzt, um die Sicherheit am Flughafen weiter zu erhöhen“, hielt Innenminister Karner fest.

Mehr vollautomatische E-Gates sind fix

So stieg der Personalstand im Stadtpolizeikommando Schwechat, das auch für den Flughafen zuständig ist, in den vergangene drei Jahren von etwa 540 Bediensteten auf nun rund 660. Ergänzend werden technische Sicherheitsmaßnahmen modernisiert und ausgebaut. „Wir haben gerade einen zweistelligen Millionenbetrag in den Ausbau der Grenzkontrolle und weitere vollautomatische E-Gates investiert“, hielt Flughafenchef Günther Ofner fest. Die E-Gates, wo der Passagier automatisiert über den biometrischen Pass kontrolliert wird, werden etwa von derzeit 22 auf dann 32 erweitert.

In Kooperation zwischen Airport und Polizei sollen zudem mehr Grenzkontrollkojen entstehen, ihre Zahl wird von 40 auf 100 steigen. Generell finden Ofner und Innenminister Gerhard Karner ausschließlich lobende Worte für die jeweiligen Sicherheitsapparate. „Die Zusammenarbeit mit der Exekutive und der Grenzkontrolle am Flughafen Wien funktioniert exzellent“, betonte etwa der Vorstandsdirektor.

So läuft derzeit unter anderem ein Pilotprojekt, bei dem Mitarbeitende der Airportsecurity VIAS mit Beamten des Einsatzkommandos Cobra trainieren. Mit Ende 2023 soll das Projekt in den Regelbetrieb übergehen und dann neben dem regulären Einsatztraining für 40 weitere Ausbildungsstunden das Personal der Sicherheitstochter der Flughafen Wien AG sorgen.

Flughafen bereit für „Entry-Exit System“

Sofort starten könnte der Airport darüber hinaus mit dem sogenannten „Entry-Exit System“ (EES). Die EU-Staaten wollen mit diesem „automatisierten und europaweiten Erfassungssystems für Drittstaatsangehörige“ die Grenzkontrollen intensivieren. Ziel ist es, die zulässige Aufenthaltsdauer der Personen im Schengenraum feststellen zu können, womit der Visumsmissbrauch bekämpft werden soll. Zudem wäre mit dem EES eine „Vernetzung mit kriminalpolizeilichen Fahndungssystemen“ sichergestellt.

„Wir sind vorbereitet und könnten morgen damit starten“, hielt Flughafenchef Ofner fest. Allerdings gilt das nicht für andere europäische Staaten, wie Innenminister Gerhard Karner betonte. „Einige Länder sind noch nicht so weit“, weiß er. Kommen soll das Erfassungssystem laut Karner jedoch auf jeden Fall.