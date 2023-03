Gebäude in Schwechat in Vollbrand

Seit kurz vor Mitternacht ist in der Schwechater Innerbergerstraße ein Großaufgebot an Feuerwehr-Kräften im Einsatz. Zwischen zwei Silos war dort ein Gebäude in Brand geraten. Als die Schwechater Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren Mannswörth, Rannersdorf, Kledering und Himberg, aber auch die Betriebsfeuerwehren des Flughafens und der Brauerei Schwechat wurden zur Unterstützung angefordert. An die 90 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren und 41 Einsatzkräfte der Wiener Berufsfeuerwehr waren mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Gegen 3.30 Uhr hatten die Wehren den Brand bereits unter Kontrolle gebracht. „Die Löscharbeiten werden vermutlich bis in den frühen Vormittag hinein dauern“, erklärte Schwechats Feuerwehr-Sprecher Alexander Paulus.

