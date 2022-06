Großes Interesse an der Ortsentwicklung

Werbung

Wie und wohin soll sich die unmittelbare Umgebung in den nächsten rund zwei Jahrzehnten entwickeln? Dieser Frage widmen sich örtliche Entwicklungskonzepte dadurch, dass sie Entwicklungen in den Bereichen wie „Verkehr“, „Grün- und Freiflächen“ oder „Wirtschaft, Energie und Klima“ erkennen und durch Planung in die gewünschte Richtung lenken.

Vor rund einem Jahr hat sich Zwölfaxing entschlossen, ein solches Entwicklungskonzept zu erstellen, respektive erstellen zu lassen. Nicht zuletzt deshalb, weil die im Mai 2020 erlassene Bausperre per Mai 2023 enden wird und die Nähe zu Wien eine Zukunftsplanung in diversen Bereichen erforderlich macht.

Ein Entwurf des Raumplanungsbüros Karl Siegl ist am 2. Juni im Veranstaltunssaal der Volksschule vorgestellt worden. Dabei wurde die Prognose präsentiert, dass die Zahl der Hauptgemeldeten Personen in der Gemeinde Zwölfaxing bis ins Jahr 2040 um 9,2 Prozent auf gegen 1900 anwachsen dürfte. "Die Baulandreserven von aktuell 7,2 Hektar Land werden ausreichen, um die Neuwidmungen in den nächsten Jahren möglich zu machen", sagte Karl Siegl und wies gleichzeitig auf die Wichtigkeit hin, sich bereits heute Gedanken zur Entwicklung zu machen, die über das Jahr 2030 oder 2040 hinaus gehen.

Auch der Startschuss für die Erstellung eines gesonderten Verkehrskonzeptes, welches durch die TU Wien ausgearbeitet wird, wurde gegeben. Hier zeigte Harald Frey in seinem Impulsreferat auf, wie erst veränderte Infrastrukturen und Voraussetzungen das (Verkehrs-)Verhalten der Menschen beeinflusst. Deshalb würden, so Frey, erst Veränderungen an Straßenführungen und neuen Verkehrslenkungen eine signifikante Verbesserung der Situation bringen.

Rund 120 Besucherinnen und Besucher wurden im Anschluss an die Referate aufgefordert, im Rahmen der Bevölkerungsbeteiligung Wünsche und Anregungen bezüglich Entwicklungskonzept und Verkehrskonzept mitzuteilen. Auf Tafeln trugen die Anwesenden Ideen und Wünsche wie das Erstellen von Selbsternteparzellen, das Ausbauen von Spielplätzen und Radwegen oder die Entschärfung der gefährlichen Kreuzung bei der "Eiserei" ein. Die maßvolle Bevölkerungsentwicklung sowie die Entwicklung der Siedlungs- und Bebauungsstrukturen waren neben dem Verkehr – zum Beispiel einer Busverbindung zum Bahnhof Lanzendorf – insgesamt jene Themen, die bei den Besuchern das größte Interesse hervorriefen.

Die Anmerkungen und Wünsche würden nun nach Möglichkeit und Machbarkeit in die Entwürfe eingearbeitet, sagte Karl Siegl. Sowohl das Entwicklungskonzept als auch Verkehrskonzept sollen noch heuer abgeschlossen werden, so dass der Prozess der Bewilligung und der Umsetzung gestartet werden kann. Bereits für den Herbst hat Bürgermeisterin Astrid Reiser (SPÖ) ein Konzept in Aussicht gestellt, das dem durch die Einführung des Wiener Parkpickerls akut gewordenen Fremd-Parken den Riegel schieben soll.

