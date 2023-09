Schwechater Multiversum wird wieder zur Tennis-Arena

Im Multiversum laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Die Location wird nämlich demnächst wieder zum Mekka für Tennisfreunde. Am 15. und 16. September treten Österreich und Portugal gegeneinander im Davis Cup an. Am Donnerstag hatten Multiversum-Betreiber Lukas Grünbichler und Schwechats Vizebürgermeister dazu Thomas Schweda, den Geschäftsführer des Österreichischen Tennisverbands (ÖTV), sowie Sportplandesrat Udo Landbauer zu einer Begehung der Räumlichkeiten und einer Besprechung des Planungsfortschritts zu Gast. Kommenden Freitag soll in der Halle der Aufbau starten, denn die Spieler der beiden Nationen sollen bereits am Montag zu ersten Trainings eintreffen. Der Hardcourt wird dafür komplett neu verlegt.

Schon am Donnerstag, den 14. September geht um 14 UHr der „Official Draw“ über die Bühne. Am Freitag findet dann um 15 Uhr die Eröffnungszeremonie statt, bevor die beiden Einzel ausgetragen werden. Am Sonntag ist um 14 Uhr das Doppel eingeplant, bevor anschließend das dritte und eventuell vierte Einzel stattfinden. Bis zu 1.800 Fans können beim Länderkampf der ÖTV-Herren im Multiversum mitfiebern.

„Es freut mich ganz besonders, dass wir den Davis Cup das zweite Jahr in Folge nach Niederösterreich geholt haben“, ließ Landbauer bei dem Treffen wissen. Und ÖTV-Chef Schweda sagte danke an das „Sportland Niederösterreich, die Stadtgemeinde Schwechat und das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS), welche uns bei der Veranstaltung wieder tatkräftig und auch in finanzieller Form unterstützen, sowie ans Team des Multiversum Schwechat. Wir freuen uns schon sehr darauf, den österreichischen Tennisfans einmal mehr ein hochklassiges Tennisevent bieten zu können – und hoffen natürlich auf einen Sieg von Jürgen Melzers Mannen.“