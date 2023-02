Moderne Panzer für Zwölfaxinger Kaserne

Einigen Nostalgikern wird ob der Pläne des Verteidigungsministeriums wohl warm ums Herz werden, zumindest ein wenig. Denn in der Burstyn-Kaserne werden wieder Panzer stationiert, wenngleich es sich um keine Kampfpanzer wie zu Zeiten des legendären Panzerbataillons 33 (PzB33) sondern „nur“ um die gepanzerten Mannschaftstransporter „Pandur Evolution“ handelt.

Bis 2025 kauft das Bundesheer jedenfalls 100 dieser Fahrzeuge im Auftragswert von etwa 356 Millionen Euro an. Stationiert werden die Pandur-Evo-Panzer zum Großteil in Zwölfaxing sein und den Soldaten des Jägerbataillons 33, in das das PzB33 im Rahmen einer Umstrukturierung 2017 aufgegangen ist, als gesichertes Fortbewegungsmittel dienen. Produziert wird der Radpanzer übrigens quasi in der unmittelbaren Nachbarschaft – und zwar in der knapp elf Kilometer entfernten Wildpretstraße in Wien-Simmering. Hersteller ist die Rüstungsfirma „GD European Land Systems-Steyr GmbH“ (ehemals „Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug“).

Eine Rückkehr von Kampfpanzern ist übrigens kein Thema, „Das Bataillon bleibt gleich, daran ändert sich nichts“, hält Major Sebastian Schubert vom Militärkommando NÖ auf Anfrage der NÖN fest. Die Pandur- Evo-Panzer sind jedenfalls als Ausstattung für die dritte Jägerbrigade, zu der die 33er gehört, vorgesehen. Die Brigade, deren Stabsstelle in Mautern im Bezirk Krems stationiert ist, ist als schnelle Eingreiftruppe konzipiert.

Finanzspritze für Heer ermöglicht Pandur-Kauf

Die millionenschwere Investition in die Ausrüstung der Zwölfaxinger Jäger ist letztlich nur möglich, da die türkis-grüne Bundesregierung dem Bundesheer eine kräftige Finanzspritze zugesteht. Sie sieht etwa für heuer ein Budget von rund 3,4 Milliarden Euro vor, zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 2,7 Milliarden Euro. Bis 2027 soll das Jahresbudget des Bundesheeres schrittweise auf etwa 5,3 Milliarden Euro erhöht werden.

Ein genauer Zeitplan, wann die Pandur-Evo-Panzer in der Burstyn-Kaserne ankommen werden, stehe laut Schubert noch nicht fest. Bestellt sind die 18,5 Tonnen schweren und 455 PS-starken Fahrzeuge bereits. Nun müssen die Mannschaftstransporter, in denen elf Soldaten Platz finden, noch produziert werden. Im zweiten Halbjahr dürften nach NÖN-Infos die ersten Radpanzer nach Zwölfaxing kommen.

Auf deren Ankunft freut sich etwa Wilhelm Dibon, langjähriger Heeresgewerkschafter in der Burstyn-Kaserne und einer jenen, die vor 2017 massiv für die Beibehaltung des PzB33 kämpfte. „Ich glaube es aber erst, wenn sie wirklich da sind“, ist er noch skeptisch. Wenn es aber tatsächlich dazu komme, würde sich Dibon die Radpanzer auf jeden Fall anschauen.

Seit dem Vorjahr sind bereits die Evo-Vorgänger „Pandur A2“ in der Burstyn-Kaserne angekommen. „Das Waffensystem ist das gleiche wie auf dem Pandur-Evolution, dort wird es natürlich in modifizierter Form drauf sein. Für das Jägerbataillon bedeutet das auf jeden Fall eine enorme Kampfwertsteigerung“, unterstreicht Garnisonskommandant Hans Otto Hrbek. Zudem wertet er die Stationierung der modernen Radpanzer als „Aufwertung für die Kaserne“ und als „Motivationsschub für den Kader“.

