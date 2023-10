Puppentheater „Lilarum“ freut sich über zwei Auszeichnungen

1980 gründete die Schwechaterin Traude Kossatz das Figurentheater „Lilarum“. Bis heute schafft die Kultureinrichtung in der Göllnergasse in Wien-Landstraße eine zauberhafte Fantasiewelt für ihre jungen Gäste ab 3 Jahren. Für dieses Engagement wurde das „Lilarum“ nun im Rahmen der Verleihung der Stella-Kinderkunst-Awards mit dem „Sonderpreis des ASSITEJ Vorstandes". ASSITEJ Austria ist ein Verein zur Entwicklung, Erhaltung und Förderung des Theaters für Kinder und Jugendliche in Österreich.

Die Entscheidung wurde unter anderem damit begründet, dass das Wiener Figurentheater „schon früh etwas ganz Besonderes vermittelt: Die Fähigkeit, Kunst zu erleben.“ Paul Kossatz, Sohn von Gründerin Traude Kossatz, betonte während seiner Rede, dass auch nach mehr als 40 Jahre immer noch „wunderschön“ sei, Theater für Kinder zu machen.

Andrea Gergely, Andreas Moritz und Paul Kossatz vom Lilarum nahmen das Umweltzeichen von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer in Empfang. Foto: Weinwurm Fotografie, Michael Weinwurm

Doch das „Lilarum“ durfte sich nicht aber nicht nur über den Kinderkunst-Preis freuen, sondern wurde auch für das Engagement in Sachen Nachhaltigkeit geehrt. So durfte das Leitungsteam um Paul Kossatz als erstes Theater in Wien das Österreichische Umweltzeichen in Empfang nehmen. „Wir machen Kunst für die jüngste Generation, darum sind uns Umwelt- und Klimaschutz besonders wichtig”, unterstreicht Kossatz.

Mehr Infos zum Figurentheater auf www.lilarum.at.