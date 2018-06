Große 50-Jahr-Feier für die Sportschule .

Schul-Direktor Rainer Maria Weihs und sein Team luden am Freitag zu einem Jubiläumsprogramm in die Schmidgasse. Erfrischend kurzweilig gestaltete die „Neue Niederösterreichische Mittelschule Schwechat-Schmidgasse“ (NNÖMS) ihre 50- Jahr-Feier am letzten Freitag in ihrem Turnsaal.