Rund 70 Räder fanden in Schwechat einen neuen Besitzer

Schon ab 7 Uhr früh standen, laut Anna Pinka, Bike-Interessierte am Platz vor dem Grünen-Büro in den Startlöchern um das beste Rad zum besten Preis zu verhandeln. Von 8 bis 12 Uhr, servicierte Lena Dietschy, Werkstattleiterin der Firma „Radhaus am Rathaus“, Bremsen, Schaltungen, Kettenlager und Reifen und gab Tipps zur Radpflege. Die beiden Grünen-Stadträte Simon Jahn und Peter Pinka, sowie Schwechats Weltladengründer Martin Krenn betreuten die Kunden vor Ort. Sobald jemand ein Fahrrad für sich ausgesucht hatte, betrat er, oder sie, das Grünen-Büro.

Dort sicherte Brigitte Krenn, den Bike-Betrag, geordnet nach Nummer und Namen für den jeweiligen Vorbesitzer. Um die 70 Räder standen zur Auswahl. „So schnell habe ich noch nie ein Rad verkauft“, freute sich zum Beispiel Eva Denk. Sie bracht ein Kinderfahrrad mit Stützen zur „Börse“, welches sie selbst vor ein paar Jahren bei eben so einer Rad-Aktion erworben hatte. „Das nenne ich einmal einen nachhaltigen Handel“, so Denk. Elfriede Penka brachte ein Damenrad der Kult-Marke „Steyr Puch“ ihrer Mutter mit zum Grünen-Büro: „Mein Mann wollte es schon zum Abfallzentrum bringen, da habe ich von der Fahrradbörse hier gelesen.“ Auch sie fand schnell einen Käufer und war froh das Rad nicht einfach weggeworfen zu haben.

