Schwechat nimmt finale Hürde für „Spange Kledering“

Rund 1,3 Millionen Euro muss die Stadtgemeinde Schwechat für die L2070 in die Hand nehmen. Denn in der Vereinbarung mit den Ländern Wien und Niederösterreich fiel der Braustadt die Aufgabe zu, die notwendigen Grundstücksdeals finanziell zu stemmen. In der vergangenen Gemeinderatssitzung wurden die Verträge mit den beiden bisherigen Eigentümerfamilien beschlossen. Allerdings nur mit den Stimmen der absolut regierenden SPÖ, ÖVP, FPÖ und „Gemeinsam für Schwechat“ (GfS). Die Grünen enthielten sich, NEOS-Mandatar Paul Haschka war überhaupt dagegen.

Die Kritik der Projektgegner ist, dass das Vorhaben aus ihrer Sicht keine Entlastung für Schwechat bringen wird. Oder zumindest nur sehr punktuell: „Die L2070 wird die Gärtnergasse entlasten, aber sonst nirgends“, betonte Grünen-Stadtrat Peter Pinka. Dem widersprach ÖVP-Obmann Anton Imre jedoch vehement. „Wir hatten bis zu 1.700 illegale Fahrten durch die Gärtnergasse. Jene die legal über die Ailecgasse, die Unterführung und weiter über die Klederinger Straße in Richtung S1 gefahren sind, fallen weg. Dafür ist es eine Entlastung“, hielt er fest.

SPÖ-Stadtchefin hofft auf Ende der Diskussionen

Für Imre handelt es sich um den fehlenden Teil zwischen S1/A4 und Südautobahn A2. Tatsächlich geht es bei der Straße in erster Linie darum, das Wiener Betriebsgebiet Ailecgasse und Sophie Lazarsfeld-Straße auf direkterem Weg an die S1 anzubinden. Der Ex-Grüne und der seit 2021 für die Pinken aktive Paul Haschka sprach dennoch von „keinem guten Geschäft“ und kritisierte die Höhe der geleisteten Grundeinlösen. Zudem bemängelte er die Bezeichnung „Entlastungsstraße“ - „letztlich ist es einfach eine Straße“, so Haschka.

Über Begrifflichkeiten wollte Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) jedoch erst gar nicht debattierten. „Diese Bezeichnung hat das Land erfunden, nicht wir“, hielt sie fest. Generell machte sie ihrem Unmut darüber Luft, dass Grüne und NEOS erneut sämtliche Gegenargumente erneut vorbrachten. Denn darüber habe man in den vergangenen Jahren oft stundenlang debattiert. „Ich hoffe die Diskussionen haben sich ab sofort erledigt“, verwies sie unausgesprochen auf den bevorstehenden Baustart im September.