Himberger Mittelschule als „LeseKulturSchule“ ausgezeichnet

Mittlerweile besitzen niederösterreichweit 141 Schulen das „LeseKulturSchule“-Gütesiegel. Seit vergangener Woche kann sich auch die Himberger Mittelschule zu ebendiesen zählen, wurde sie schließlich im Rahmen eines Festaktes in St. Pölten von Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Karl Fritthum (beide ÖVP) ausgezeichnet.

„Die ausgezeichneten Schulen haben es sich zum Ziel gesetzt, die Lesekultur an ihrer Schule zu verankern, zu praktizieren und zu leben. Qualitätssteigerung des Leseunterrichts und eine Steigerung der Lesekompetenz der Schülerinnen und Schüler sind die Schwerpunkte in diesen Schulen“, so Teschl-Hofmeister. Die Initiative für das Gütesiegel geht von der ARGE Lesen NÖ aus, einer Arbeitsgemeinschaft der Bildungsdirektion Niederösterreich. Teschl-Hofmeister sowie Fritthum dankten dieser für ihr Engagement.

Vielfältige Steigerung der Lesemotivation

Grund für die Auszeichnung seien laut der Schullesebeauftragten der Mittelschule Himberg, Sabine Tischer-Großmann, die zahlreichen Aktivitäten und Methoden, um die Schülerinnen und Schüler für das Lesen zu motivieren. „Wir veranstalten Autorenlesungen samt Workshops, Lesenächte, Vorlesewettbewerbe, Leserallyes und vieles mehr. Darüber hinaus werden den Schülerinnen und Schülern schon ab der fünften Schulstufe Lesestrategien vermittelt und regelmäßig damit gearbeitet“, erklärt Tischer-Großmann. Zusätzlich kämen, abgestimmt auf die jeweilige Lesekompetenz, gezielte Lesefördereinheiten und -programme zur Anwendung.

Außerdem werde die Bibliothek der Schule regelmäßig um aktuelle Kinder- und Jugendliteratur sowie Fachliteratur erweitert. „In diesem Zusammenhang gibt es jeweils ein literarisches Jahresthema für die ersten und zweiten Klassen, wie zum Beispiel Astrid Lindgren“, so die Schullesebeauftragte. Durch all diese Aktivitäten zeige die Himberger Mittelschule, dass sie sich lesetechnisch mehr engagiere, als dies im Lehrplan grundsätzlich vorgesehen sei.