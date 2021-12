Guter erster Schritt

Nun ist sie also unter Dach und Fach die neue Parkraum-Verordnung. Und das ist gut so. Schließlich drängt die Zeit. Ist in Wien erst das flächendeckende Parkpickerl in Kraft, würde man sonst ziemlich rasch die ungewünschten Auswirkungen auf die Braustadt erleben.

Insofern ist auch verständlich, dass unter dem gegebenen Zeitdruck kein umfassenderes Konzept ausgearbeitet werden konnte, das vielleicht auch einen stärkeren Lenkungseffekt auf den „hausgemachten“ Verkehr hätte.

Das war in diesem ersten Schritt auch nicht die Aufgabe. Wichtig ist, dass dieser Sack einmal zugemacht ist.

Das bedeutet jedoch nicht, dass man das Thema innerstädtischer Verkehr damit abhaken soll. Die Forderung nach umfassenderen Maßnahmen und Angeboten, auf das Auto zu verzichten, ist schließlich berechtigt. Das wissen auch alle Beteiligten. An die Umsetzung kann man sich nun mit Bedacht machen.