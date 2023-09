Schwechater Arbeiterkammer half in 9.000 Fällen

Die Geschichte einer 60-Jährigen, die im April in Pension ging, zeige sehr deutlich, dass es sich auszahle, sich an die Arbeiterkammer zu wenden, schilderte Schwechats Bezirksstellenleiterin Marianne Landa den Fall der Frau aus dem Bezirk. Sie hatte sich an die AK gewandt, um überprüfen zu lassen, ob ihre „Abfertigung alt“ korrekt ausbezahlt worden war. Die AK-Experten kamen zu dem Schluss, dass die Abfertigung auf Basis der Altersteilzeit der Betroffenen berechnet worden war, dass dafür aber eigentlich das Gehalt der Vollzeitbeschäftigung herangezogen werden hätte müssen. Der Unterschied betrug immerhin 12.400 Euro. Und diesen Betrag bekam die Betroffene nach der Intervention der AK dann auch von ihrem ehemaligen Arbeitgeber ausbezahlt.

Insgesamt waren es im ersten Halbjahr sogar 1,37 Millionen Euro, die die Arbeiterkammer Schwechat für ihre Mitglieder erreichte. „Mehr als 9.000 Menschen haben im ersten Halbjahr 2023 mit uns Kontakt aufgenommen“, erzählt Landa. „Dabei ging es manchmal lediglich um rasche Auskünfte“, so Landa. In 4.827 Fällen benötigten die Menschen hingegen weiterführende Beratung und die Unterstützung der AK-Expertinnen und -Experten in konkreten Problemfällen. „Gerade die aktuelle Krise macht einmal mehr deutlich, wie wichtig wir als regionale Anlaufstelle sind“, zieht Landa Bilanz.

Landesweit waren es im ersten Halbjahr in Summe 82.000 Menschen, die die Hilfe der Arbeiterkammer in Anspruch nahmen. „Wir haben 38,1 Millionen Euro für die Betroffenen erreicht“, zieht Landtagsabgeordneter Rene Pfister Bilanz. Auffällig seien diesmal gehäufte Probleme mit ungerechtfertigten Entlassungen gewesen. „Bei den Insolvenzen von Kika/Leiner und Forstinger konnten wir den Beschäftigten rasch helfen“, so Pfister. Bei Kika/Leiner ging es immerhin um 3.200 Beschäftigte, bei Forstinger um 522.

In Zahlen

Anfragen bei der Schwechater AK-Bezirksstelle: 9.093

Konkrete Beratungen in Problemfällen: 4.827

Im Arbeits- und Sozialrecht eingebracht: 619.613 Euro

davon Insolvenzvertretung: 215.723 Euro

Für die Mitglieder insgesamt erreicht: 1.373.664 Euro