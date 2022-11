Die Nacht der "schrecklich schönen" Gestalten in Region Schwechat

Vollbild

FB

Maria Lanzendorf: Der Sarg mit der "Fürstin der Finsternis" wird – begleitet von Rauch und Feuer – auf den Sportplatz getragen. Maria Lanzendorf: Die "Fürstin der Finsternis" ist dem Sarg entstiegen und begrüsst ihre untergebenen Wegbegleiter. Maria Lanzendorf: Der schreckliche Pennywise zerlegt eine Leiche in Einzelteile. Maria Lanzendorf: Die gruselige Dekoration sorgte für eine ganz besondere Stimmung. Leopoldsdorf: Am Sonntag luden die Kinderfreunde als Einstimmung auf Halloween zum Kürbisschnitzen. Leopoldsdorf: Am Sonntag luden die Kinderfreunde als Einstimmung auf Halloween zum Kürbisschnitzen. Leopoldsdorf: Süßes oder Saures? Diverse kleinere und größere Gestalten – sogar solche auf vier Beinen – waren im Dorf unterwegs ... Leopoldsdorf: ... und zum Schluss traf man sich am Sportplatz, um den schaurig-schönen Abend ausklingen zu lassen. Leopoldsdorf: ... und zum Schluss traf man sich am Sportplatz, um den schaurig-schönen Abend ausklingen zu lassen. Zwölfaxing: Jennifer Patek, Bürgermeisterin Astrid Reiser, Werner Hinterkerner und Claudia Greilinger (v.l.) an der Party. Zwölfaxing: Claudia Greilinger, Bürgermeisterin Astrid Reiser, Denise Adler und Sophie Reiser (v.l.) an der Party. Lanzendorf: Die Halloween-Party am Sportplatz ist im vollen Gang. Lanzendorf: Die Halloween-Party am Sportplatz ist im vollen Gang.

1 /14