Schnitzkürbisse für die Leopoldsdorfer Kinder

Am Dienstag, dem 31. Oktober, werden sie wieder aus Gärten und von Fensterbrettern grinsen, die mehr oder weniger gruseligen Kürbisgesichter. Damit das auch in Leopoldsdorf der Fall sein wird haben sich die örtlichen Kinderfreunde eine nette Aktion einfallen lassen. Am Donnerstag und Freitag war Obfrau Pamela Perschlinghofer mit einigen Helferinnen unterwegs und hat an die Mitglieder-Familien Schnitzkürbisse und Halloween-Grüße verteilt.

Die Bio-Kürbisse aus Reisenberg kamen laut der Kinderfreunde-Obfrau bei den Beschenkten sehr gut an. und der eine oder andere Kürbis dürfte aus lauter Vorfreude auf das Fest sogleich ausgehöhlt worden sein. „Unsere Aktion ist bei allen, die wir persönlich angetroffen haben, super angekommen. Zum Teil habe wir auch schon von jenen Familien liebe Nachrichten bekommen, bei denen wir die Kürbisse, da niemand zuhause gewesen ist, vor der Haustüre abgelegt haben“, berichtete Pamela Perschlinghofer.

Die Obfrau der Kinderfreunde plant in Zukunft weitere Aktionen für die Mitglieder des Vereins. „Ein Verein lebt von und vor allem durch seine Mitglieder. Wir sind dankbar für jedes Mitglied in unserer Kinderfreunde-Familie“, so Pamela Perschlinghofer.

Kürbis schnitzen, leicht gemacht (Tipps und Tricks)