Gruselparty-Stimmung am Schwadorfer Sportplatz

Seit 16 Jahren immer am 25. Oktober ruft der Jugendverein Axent in Schwadorf zum Gruselspaß auf. Anlass dafür ist die „Halloween Warm Up“-Party am Schwadorfer Sportplatz. „Bis zu 2.400 Personen haben hier in zwei großen Zelten und im Freien gefeiert“, erzählt Axent-Obmann und Organisator Matthias Strauby.

Im großen Zelt sorgten vier DJs ab 22 Uhr für Partylaune und im kleinen Zelt, auch „Second Floor“ genannt, wurden vom Almrausch DJ-Team für Stimmungsmusik gesorgt. Die drei Bars und der Food Truck „I eat Vienna“ sorgten für die Kulinarik. Einige Besucher kamen durchaus in schaurig-originellem Outfit.