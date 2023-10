Gruselspaß der Kinderfreunde im Multiversum Schwechat

Vollbild

Amelie und Elena kamen aus Simmering als Vampire mit Hörnern zum Halloweenfest nach Schwechat. Kinderfreunde-Animateurinnen zeigten den Dino-Tanz vor im Multiversum Schwechat. Anni Tröstl und Mitveranstalterin Anna Jansel standen für Infos zu den einzelnen Stationen bereit. Barbora, Benjamin, Sophie, Julian und Mia kamen extra aus Deutsch Altenburg, um hier Halloween zu feiern. Cataleya, Natalie, Johannes Schippert und Sara legten eine kleine Pizzapause ein, bei der Kinderfreunde-Gruselparty. Erstaunlich viele Erwachsene waren am Kinderfest verkleidet, so auch Dani Horn und Julia Fabikann aus dem 22. Wiener Bezirk. Hexendeko am Halloweenfest der Kinderfreunde im Multiversum Schwechat. Brigitte Huber trug Enkelin Ella auf den Schultern spazieren. Das Fußballtor mit Digital-Torzählung war ein Renner am Fest. Hanna und Fabian halfen fleißig beim Verkauf von Schokofrüchten am Spieß und von großen Schaumbechern. Vier Hüpfburgen standen im großen Saal des Multiversums beim Halloweenfest für Kinder bereit. Eine gruselig-grüne Zuckerwatte kaufte Andreas Fischinger der kleinen Hexe Isabelle. Eine Zuckerwatte in Gruselfarbe für Isabelle. Spinnweben und Skelette am Halloweenfest der Kinderfreunde im Multiversum Schwechat. Die kleinen Festbesucher waren begeistert von den Bewegungsspielen der Kinderfreunde im großen Saal des Multiversums. Rutschspaß in der Dschungelhüpfburg. Ein heller Kleinkinderbereich mit Prinzessinen-Hüpfburg, Riesen-Legosteinen, einem großen Vier-Gewinnt-Spiel und vielen anderen Features kam bei den 2-3-jährigen sehr gut an. Kleinkinderbereich des Kinderfreunde-Festes. Laura Lepore fand den Trubel wunderbar. Der kleine Lucas zeigte Wurfgeschick am Riesen-Dartspiel. Ein Mitarbeiter von Zirkusstoffl drehte aus Luftballonschlangen Tiere für die Kids. Michi Beck und Wolfgang Buchinger backten unzählige Pizzastücke für die Gäste. Mike Steinböck kam als "Joker" mit dem kleinen Jacob zum Kinderfreundefest. Einige Väter probierten den Boxball an der Champion-Boxstation- so auch Patrick Vorlaufer aus Schwechat. Schwechats Bürgermeisterin Karin Baier freute sich, weil sie heuer mit ihrem Enkel Raphael das Halloweenfest besuchte. Festveranstaterin und Obfrau der Kinderfreunde Schwechat, Sabrina Flandorfer beim Interview mit SW1. Sophie kaufte sich eine große Tüte Gummisüßigkeiten. Thomas Scherhaufer (im Sklettanzug) kam mit der kleinen Hannah, die als Kürbis verkleidet war, zum Halloweenfest. Besonders beeindruckt waren die kleinen Besucherinnen und Besucher von Charlies Seifenblasen-Show des Zirkusstoffl. Dieser Süßigkeitentisch ließ Kinderherzen höher schlagen.

