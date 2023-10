Star-Geiger gastierte im Festsaal des Schloss Ebergassing

Am vergangenen Samstag lud die Haydnregion NÖ in Kooperation mit Regionalentwicklungsverein „Römerland Carnuntum“ zu einem exklusiven Konzertabend ins Schloss Ebergassing. Der weltweit gefragte Violinist Christian Altenburger kredenzte mit seinen exquisiten Musikern Katharina Auer (Violine), Dalia Dedinskaite (Viola), Raika Yamakage (Viola) und Reinhard Latzko (Violoncello) eine erlesene Tour durch die „Exklusive Kammermusik“.

Neben Joseph Haydns „Lobkowitz-Quartett“ – eines der letzten Werke dieser Gattung, die der Pionier der Streichquartette verfasst hat – präsentierte das Altenburger-Ensemble auch Antonin Dvoraks Quintett für zwei Violinen, zwei Viola und Violoncello.

Star-Geiger Christian Altenburger gastierte am 30. September im Schloss Ebergassing. Foto: Römerland Carnuntum

Dazwischen gab es ein wenige Minuten dauerndes, aber dafür umso berührenderes „Crisantemi“ (Chrysanthemen) von Giacomo Puccini, der vor allem für seine Opernwerke wie Tosca oder Madame Butterfly bekannt ist. Altenburger und seinem Ensemble ist gelungen aus Puccinis Ausflug in die Kammermusik ein ergreifendes Konzentrat aus Schwermut und Sehnsucht in den Festsaal des Schlosses zu zaubern. Fazit: Ein „klassischer“ Musikabend, der ein halbes Dutzend Melodien für (gute) Pop-Songs hergeben würde.

Neben Altenburgers Konzert erklang das Schloss auch am Donnerstag, Freitag und Sonntag. So hatte Pianist und Komponist Roland Batik zum vierten Mal zu seiner Konzertreihe „Salon Batik“ eingeladen. Zum Auftakt spielte das Duo Jörg Ulrich Krah und Bernhard Parz in Batiks Wohnzimmer auf - siehe hier: