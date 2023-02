Velmer Nachwuchskicker hatten 1.000 Schutzengel

Am Samstagabend gegen 19.45 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Achau zu einer Fahrzeugbergung auf die B15 beordert. Nach kurzer Zeit war auch schon von „Menschenrettung“ die Rede, womit auch die Freiwillige Feuerwehr Hennersdorf alarmiert wurde. Wir hatten berichtet:

Fahrzeugkollision Unfall mit Kleinbus forderte elf Verletzte in Achau

Einsatzleiter war Achaus Kommandant und Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Christian Giwiser: „Als wir an der Unfallstelle in Höhe der Tankstelle am Kreisverkehr B15/B11 ankamen, hatten sich die Insassen des Kleinbusses bereits in Sicherheit gebracht und befanden sich im Tankstellengebäude. Der Kleinbus stand im Straßengraben. Unsere Aufgabe war es, die verklemmten Autotüren des BMW mit hydraulischem Rettungsgerät zu öffnen.“

Am Rückweg von Austria-Match

Der herausgerissene Motorblock des BMW. Foto: Thomas Lenger

Laut Polizei wurde der BMW von einem 34-jährigen Mann aus Wien gelenkt, auf dem Beifahrersitz befand sich sein 14-jähriger Sohn. Der Wiener fuhr auf der Landesstraße B15 in Richtung Leopoldsdorf. Unmittelbar nach dem Kreisverkehr kam der 34-Jährige mit seinem Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache ins Schleudern, krachte gegen den Kleinbus eines 38-Jährigen aus dem Bezirk Bruck/Leitha.

In dem Transporter befanden sich fünf Nachwuchsspieler plus Trainer des FSV Velm. „Zum Glück ist die Sache glimpflich ausgegangen“, berichtete FSV-Obmann Thomas Csida. „Zweimal Gips und ansonsten nur Abschürfungen von den Gurten.“ Die Nachwuchsspieler waren auf dem Nachhauseweg vom Bundesliga-Match der Wiener Austria, als das Unglück passierte. Zur Kontrolle mussten die Youngsters nach dem Unfall eine Nacht im Spital verbringen. „Wir sind erleichtert, dass da nicht mehr passiert ist“, sagt Csida.

Motorblock aus Auto gerissen

Der Unfallschauplatz wirkte deshalb so dramatisch, weil durch die Wucht des Aufpralls der Motorblock aus dem BMW herausgerissen wurde. Albert Espino, Bezirksstellen-Geschäftsführer des Roten Kreuzes Mödling bestätigt: „Es hatten alle Beteiligten Glück im Unglück. Die beiden Insassen des BMW wurden zwar notärztlich begutachtet, aber sie wurden mit einem ganz normalen Krankenwagen ins Spital gebracht. Die beiden Notarzthubschrauber wurden nicht benötigt. Und auch die Jugendlichen hatten Glück, dass der Bus so im Gelände stehen blieb und nicht umkippte.“

Zum Einsatz kam der neue Kranwagen der FF Achau, der sich schon in vielen Situationen bewährt hat. Mithilfe des Kranwagens wurde der Kleinbus zum Achauer Bauhof gebracht und das Wrack des BMW auf einen Transporter, den die Verwandten des Wieners selbst mitgebracht hatten, geladen.

Verwendung fand auch die Drohne der FF Mödling. Pressesprecher Stefan Loidl von der Landespolizeidirektion NÖ erläutert: „Drohnen werden gebraucht, um aussagekräftige Fotos aus der Vogelperspektive zu liefern. Das hilft, Unfallsituationen vor Gericht anschaulicher darzustellen.“ Die Zusammenarbeit zwischen allen Einsatzkräften sei laut Aussagen von Giwiser „in gewohnter Weise hervorragend“ gewesen.

