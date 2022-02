Förder-Kriterien sorgen in Ebergassing für Kritik

Rechtskonform oder nicht, das ist hier die Frage. Weit weniger dramatisch als in Shakespears Hamlet, aber doch von entscheidender Bedeutung. Ein in Ebergassing lebender EU-Bürger will gegen die 2014 beschlossene Verordnung zum Heizkostenzuschuss der Gemeinde vorgehen. Darin ist unter anderem festgehalten, dass nur österreichische Staatsbürger förderwürdig sind.

Daher wurde der Antrag des EU-Bürgers nach Prüfung der Unterlagen abgelehnt, wie Bürgermeister Roman Stachelberger (SPÖ) im NÖN-Gespräch bestätigt. Ausgezahlt werden bei Gewährung 130 Euro. Der Wahl-Ebergassinger fühlt sich diskriminiert und wandte sich an die Volksanwaltschaft. Die wiederum leitete die Beschwerde Ende Jänner an die Bezirkshauptmannschaft Bruck (BH) weiter. Die BH forderte nun die Gemeinde zu einer Stellungnahme auf. „Von deren Ergebnis hängen die weiteren Schritte als Gemeindeaufsichtsbehörde ab“, erklärt Bezirkshauptmann Peter Suchanek.

Aus Sicht der Gemeinde sind die drei Grundvoraussetzungen für die Vergabe des Heizkostenzuschusses naturgemäß rechtlich gedeckt. Aber: „Das wird letztlich die Behörde zu entscheiden haben. Einem laufenden Verfahren will ich nicht vorgreifen“, hält Bürgermeister Roman Stachelberger (SPÖ) fest. Eine Lösung werde man in jedem Fall finden.

Neben der Staatsbürgerschaft muss der Hauptwohnsitz in Ebergassing oder Wienerherberg liegen und der Antragssteller nach den Richtlinien des Heizkostenzuschusses des Landes förderwürdig sein. Generell betont Stachelberger, dass es sich bei der Gemeindeförderung um ein freiwilliges „zusätzliches Service“ handelt. Im Gegensatz zum Landeszuschuss gibt es auf jenen der Kommune nämlich keinen Rechtsanspruch. Zudem biete man als eine von nur wenigen Gemeinden den Zuschuss an.

