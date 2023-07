SC Mannswörth: Aus Container wird „Mini-Jugendhaus“

Drei Projekte standen bei der Stadt-Förderinitiative „Herzensprojekt“ in der engeren Auswahl. Die Bar-Sanierung im Jugendzentrum Üdüwüdü, ein Drumcoaching-Workshop des Elternvereins der Volksschule Frauenfeld und der „Nachwuchs-wohlfühl-Container“ des SC Mannswörth. Letzterer konnte sich beim Online-Voting über die Gemeindewebseite klar durchsetzen. So fiel das Ergebnis mit 513 von insgesamt etwas mehr als 1.000 Stimmen eindeutig aus. Damit kann sich der SC Mannswörth nun über die Komplettübernahme der Kosten für die Umsetzung ihres „Herzensprojekts“ freuen.

Die von der Stadt vorgegebene Obergrenze liegt bei 5.000 Euro. Geplant ist, aus einem Container am Sportplatzareal einen Rückzugsort für die Kinder und Jugendlichen zu machen. Bisher dient er in erster Linie als Umkleide für den Nachwuchs, wobei auch schon Sofas oder einen Tischfußballtisch darin zu finden sind. Mit dem Fördergeld der Stadt soll der Container nun weiter ausgebaut und für alle Kinder und Jugendlichen im Ort geöffnet werden. Jugendstadtrat und „Herzensprojekt-Initiator Marco Luksch (SPÖ) spricht von einem „Mini-Jugendhaus“.

Hängematte und Hochbeete sollen kommen

Die Freude beim SC Mannswörth um Claudia Hampel ist natürlich groß. „Das Abstimmungsergebnis zeigt, dass die Community bei uns am Sportplatz einfach passt“, hält sie fest. Konkret soll mit dem „Herzensprojekt“-Geld unter anderem eine Terrasse samt Lounge-Möbel und Hängematte vor den Container entstehen oder auch zwei bis drei Hochbeete. Im Innenbereich wird zudem ebenfalls umgebaut und adaptiert werden. So wandert die Umkleide in den vorderen Bereich, der im Vorleben der Container als Sanitärbereich diente und der hintere große Raum wird mit Tischen, Stühlen oder einem Fernseher ausgestattet.

Geöffnet ist der Container jedoch nur während der Spielbetriebszeiten am Fußballplatz. Allerdings wird das Areal laut Luksch, selbst ehemaliger SC-Nachwuchscoach, recht intensiv genutzt. Geplant ist vonseiten des SC-Teams auch, eine Jugendberatung über die Streetworker anzubieten, wie Hampel verrät. Der letzte bürokratische Akt wird nun ein Stadtratsbeschluss im August sein, um die Förderung offiziell zu gewähren. Ab Herbst könnte die Umsetzung demnach beginnen. Natürlich müssen für die Ausgaben, wie bei allen anderen Förderungen, am Ende entsprechende Rechnungen vorgelegt werden.

Jugendstadtrat Marco Luksch ist mit dem Verlauf seiner „Herzensprojekt“-Initiative jedenfalls zufrieden. Eine Fortführung ist fix. „Wir wollten damit im Jugendbereich eine Öffnung der Förderschiene schaffen, das ist uns gelungen“, freut er sich und lobt das Engagement aller Antragssteller. Für die beiden anderen Projekte der Top-3 können deren Initiatoren übrigens um eine einfache Förderung von 50 Prozent der Kosten ansuchen.