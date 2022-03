Hilfswerk Schwechat zieht um

Werbung

Seit 2007 hat das Hilfswerk Schwechat seinen Sitz in der Mautner-Markhof-Straße. Bis dahin war man in Moosbrunn ansässig. Mit Ende März steht neuerlich ein Standortwechsel an, allerdings nur innerhalb Schwechats.

Nachdem die Sparte „Hilfe und Pflege daheim“ im Vorjahr nach Laxenburg übersiedelt ist, standen Teile der Räumlichkeiten in der Mautner-Markhof-Straße ungenutzt leer. Denn das nach wie vor in Schwechat ansässige Familienberatungszentrum braucht für sieben Bürokräfte und sieben Mitarbeiter im mobilen Dienst schlicht nicht so viel Platz.

Kleiner und barrierefrei

In Absprache mit Gebäudeeigentümer Manfred Leiner konnte eine Alternative mit weniger Fläche gefunden werden. Konkret wird das Team um Karin Skop mit 30. März in die Himberger Straße 7 umziehen. Dort hatte die Familie Gauster früher ein Geschäft für Fenster und Türen betrieben.

Ein weiterer Vorteil laut Hilfswerk-Obmann Rudolf Donninger: „Voraussetzung für eine soziale Einrichtung ist der barrierefreie Zugang. Der ist hier gegeben. Für die bald freien Räume in der Mautner-Markhof-Straße hat Eigentümer Manfred Leiner noch keine konkreten Pläne. Zumal dort Wohnungen im Gebäude sowie in jenem gegenüber vermietet sind.

