Causa Musikschule: Verhandlung nach 15 Minuten vorbei

Seit Weihnachten befindet sich die gemeindeeigene Musikschule in unruhigem Fahrwasser. Der Grund: Mehrfache Vorwürfe wegen pädagogischem Fehlverhalten gegen einen mittlerweile gekündigten Lehrer. Gegen ebendiesen Rauswurf durch Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ) erhob der Ex-Lehrer kurz darauf Einspruch am Arbeits- und Sozialgericht Korneuburg. Nun stand in der Causa vergangene Woche der erste Verhandlungstag an.

Allzu lange dauerte diese allerdings nicht: „Die Verhandlung hat nur 15 Minuten gedauert und wurde bis zur Klärung der strafrechtlichen Vorwürfe unterbrochen. Sohin wird die Verhandlung erst fortgesetzt, wenn das strafrechtliche Ermittlungsverfahren rechtskräftig beendet ist“, erklärt der Anwalt der Gemeinde, Klaus Perl., gegenüber der NÖN.

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg bestätigt, dass Ermittlungen im Laufen sind. „Aus kriminaltaktischen Gründen, es handelt sich um ein laufendes Verfahren, können wir weitere Auskünfte derzeit nicht erteilen“, heißt es auf Anfrage. Wann mit einem Abschluss des Ermittlungsverfahrens zu rechnen ist, könne nicht konkret gesagt werden. Dies hänge schließlich von der Dynamik des Falles ab, also welche Ergebnisse es gibt, ob weitere Beweismittel aufgenommen werden und dergleichen.

Der ehemalige Musikschullehrer hält indes an seiner Unschuld fest und strebt die Wiederaufnahme des Dienstverhältnisses zwischen ihm und der Gemeinde Himberg, respektive der Musikschule an. Auch ihm sei ein ungefährer Zeithorizont nicht kommuniziert worden, wie er bestätigt. Das juristische Ergebnis der Causa bleibt somit offen.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.