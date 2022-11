Erster Bauteil des Pflegeheims fertig

Das Himberger Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ), den meisten auch bekannt als Laurentiusheim, wird derzeit vollständig umgebaut. Im Jahr 2015 im Niederösterreichischen Landtag beschlossen, wurden exakt 31,4 Millionen Euro in die Hand genommen, um neue, moderne Wohnräume, Büroräumlichkeiten und weiteres zu errichten. Der erste Bauabschnitt, zwei Wohnbereiche mit je 36 Plätzen, wurde bereits feierlich eröffnet und bezogen.

„Das Pflege- und Betreuungszentrum Himberg hat eine lange Tradition mit seinem Standort in der Gemeinde. Seit 117 Jahren werden hier ältere Menschen betreut und gepflegt. Ab 2025 werden 174 (derzeit 134, Anm.) Bewohnerinnen und Bewohner in diesem hochwertigen Haus bestens betreut werden“, so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP) in ihrer Begrüßungsrede.

Bis dato waren die zu Pflegenden vorwiegend in Dreibettzimmern untergebracht. Dieser Umstand ändere sich nun, sehr zum Wohl der Betreuungsqualität, wie Leiterin Regina Haiderer sagt: „Es ist eine tolle Wohnqualität für unsere Bewohnerinnen und Bewohner. Es gibt keine Konflikte mehr, da jeder selbst sein Zimmer gestalten kann, selbst entscheiden ob er fernschaut oder nicht, ob er gerne beim Fenster sein Bett stehen hat und dergleichen.“ Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genießen die hellen, freundlichen Räume.

Ende 2023 sollen zwei weitere Wohnbereiche fertigstellt sein. Der Abriss des alten Traktes ist bereits in vollem Gange. Bis zum Frühjahr 2025 wird planmäßig das restliche alte Gebäude abgetragen, ein neuer Eingangsbereich mit Kapelle, Bürobereich, Friseur- und Fußpflegeraum sowie eine Cafeteria mit Terrasse werden folgen.

„Mein Dank geht an das Land NÖ für die Entscheidung zur Qualitätsanhebung und die NÖ Landesgesundheitsagentur für die geschaffenen und unterstützenden Rahmenbedingungen“, meint Haiderer. Dieser Dank gelte aber auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denn: „Ohne ihre professionelle Arbeit wäre auch das schönste Schloss nichts. Sie leisten Großartiges!“

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.