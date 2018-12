Im März des kommenden Jahres soll an einem der meist frequentierten Plätze des Ortes eine Bäckerei samt Café und Gastgarten ihre Pforten öffnen. Der Wiener Bäckereibetrieb Szihn eröffnet in der Hauptstraße 34 – direkt an der ampelgeregelten Abzweigung Richtung Maria Lanzendorf – eine neue Filiale.

Dort wird es täglich ab 5.30 Uhr (sonntags etwas später) nicht nur frisches Brot und Gebäck, sondern auch Frühstück sowie kalte und warme Speisen mit Brot geben, verrät Ingrid Winkler von der Werbeagentur „iw marketing“. Für das im 23. Wiener Gemeindebezirk beheimatete Unternehmen sei der Standort jedenfalls ideal, wie Winkler verrät.

Denn mit bislang sieben Filialen vornehmlich im Süden Wiens und in Perchtoldsdorf passe Himberg gut ins Versorgungsgebiet. Die Bäckerei Szihn ist ein traditioneller Bäckereibetrieb und wird als Familienunternehmen in zweiter Generation von Stefan Szihn und seiner Gattin Alexandra geführt. Stefan Szihn gilt als Natursauerteig-Experte und Mastermind hinter neuen Brotprodukten.