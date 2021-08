Ende Juni vermeldete die Freiwillige Feuerwehr Himberg stolz den Übertritt von zwei Mitgliedern der Feuerwehrjugend in den aktiven Feuerwehrdienst. Das Besondere daran: Die zwei Neuen sind junge Feuerwehr-Frauen. Isabella Scheibelberger ist 15 Jahre jung und schon 2017 mit elf Jahren der Feuerwehrjugend beigetreten. Inspiriert und mit dem Feuerwehrfieber angesteckt hat sie ihr Onkel Rene. Nach vier Jahren Feuerwehrjugend weiß sie mittlerweile wie der Hase läuft und ist sich für keine Arbeit zu gut.

Tasneem Al Ibrahim ist ebenfalls 15 Jahre jung und 2015 von Syrien nach Österreich ausgewandert. 2019 ist sie der Feuerwehrjugend beigetreten. Tasneem hat sich nicht nur in der Jugend, sondern auch bei den Aktiven innerhalb kürzester Zeit voll integriert.

Anteil der Frauen über Durchschnitt

„Seit der Überstellung haben die Beiden, wenn es ihnen möglich ist, keinen einzigen Einsatz ausgelassen und unterstützen die aktive Feuerwehrmannschaft tatkräftig“, ist Feuerwehr-Kommandant Wolfgang Ernst begeistert. „Die Mädels in der Einsatztruppe leisten das gleiche wie die Jungs“, erzählt Ernst.

Stolz ist man bei der Feuerwehr in Himberg auch auf den überdurchschnittlich hohen Anteil an Frauen. Mit 18 Frauen unter den 111 Mitgliedern der Feuerwehr Himberg liegt der Anteil weiblicher Florianis deutlich über dem Landesdurchschnitt.

Der niederösterreichische Durchschnitt bei der Mitgliedschaft von Frauen bei der Feuerwehr liegt bei rund sieben Prozent. „In Himberg können wir stolz sein, mit über 16 Prozent Frauenanteil über dem Doppelten zu liegen“, freut sich Ernst. „Auch in den Chargenreihen können wir schon auf Frauenpower zurückgreifen, die Buchhaltung in der Feuerwehr liegt in Frauenhand.“