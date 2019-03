Dienstag, 6 Uhr in der Früh: Einige Security-Mitarbeiter der ÖBB und Polizisten in Zivil schlendern um den Bahnhof. Sie warten auf Personenzüge und Passagiere, die nach dem Aussteigen gleich vom Bahnsteig auf die Gleise springen und so den kurzen Weg ins gegenüberliegende Gewerbegebiet suchen.

An diesem Tag haben sie Pech: Sie werden angehalten und müssen 50 Euro Strafe zahlen. Denn das Überschreiten der Gleise ist verboten und mitunter lebensgefährlich. Knapp drei Dutzend „Gleisgeher“ wurden an diesem Morgen zwischen sechs und acht Uhr zur Kasse gebeten. „Am Bahnhof Himberg ist es besonders schlimm“, weiß ÖBB-Pressesprecher Daniel Pinka, der bei der „Aktion scharf“ selbst vor Ort war.

"Vielen ist die Gefahr gar nicht bewusst"

Die Verlockung für den Abschneider über die Gleise ist hier besonders groß. Korrekterweise müssten die Fahrgäste über den Bahnsteig zurück zu Unterführung in den Bahnhof, von dort zum Bahnübergang (die Bahnschranken sind laut Statistik mehr als 30 Minuten pro Stunde geschlossen) und dann auf der gegenüberliegenden Straße wieder zurück zu ihrem Arbeitsplatz.

Die Verlockung für den Abschneider ist aber auch gefährlich. Beim Lokalaugenschein der NÖN spazierte etwa ein Mann mit Kopfhörern übers Gleis, als bereits ein durchfahrender Zug angesagt wurde. „Vielen ist die Gefahr gar nicht bewusst“, klagt Pinka. Viele Bestrafte wollen dies an diesem Tag auch nicht wahrhaben und maulen über den Verlust von 50 Euro.

In drei Jahren sollte es für die „Gleisgeher in Himberg“ einen bequemen und korrekten Ausgang geben: Laut Pinka wird der Bahnhof Himberg bis dahin komplett umgebaut. Geplant sind unter anderem Barrierefreiheit mit Liften und Rampen sowie die Errichtung eines Personentunnels als Zugang zum Inselbahnsteig, der auch als Geh- und Radwegunterführung genutzt wird.