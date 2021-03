Kurz vor Mitternacht schrillten am Samstag die Alarmglocken. Eine automatische Brandmeldeanlage in einem Himberger Entsorgungsbetrieb hatte angeschlagen. Vor Ort standen die Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr einem Großbrand gegenüber - neben einem Müllschredder stand auch eine Lagerhalle in Vollbrand.

Mehrere Atemschutztrupps kämpften mit Löschschaum gegen die Flammen, über den Hubsteiger aus Ebergassing wurde der Brand zusätzlich von oben bekämpft. Die Lagerhalle wurde mit einem großen Gebläse entlüftet. Gegen 2 Uhr konnte Einsatzleiter Wolfgang Ernst "Brand aus" melden. Die Naschlöscharbeiten samt Kontrollen sollten aber noch bis kurz vor 4 Uhr dauern.

Neben der Himberger Feuerwehr standen noch Kameraden aus Pellendorf, Velm, Maria Lanzendorf, Ebergassing und Schwechat im Einsatz. Zusätzlich waren das Rote Kreuz aus Schwechat sowie ihrer Zweigstelle in Himberg und Polizisten des Himberger Postens vor Ort.