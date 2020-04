Vergangene Woche schlug der Gemeindeobmann der Grünen, Robert Sack, Alarm: „Steht das Himberger Wäldchen vor der Abholzung?“ Anlass für Aufregung: Entlang der Heidesiedlung wurden insgesamt rund 1.800m Wald umgeschnitten. „Leider ist es offensichtlich nach wie vor so, dass ein großer Baum noch nicht als wertvolles Gut wahrgenommen wird und daher bedenkenlos entfernt werden kann“, klagt Sack. Es stelle sich die Frage, „warum die Himberger Gemeindeführung hier so sorglos, mit den ihnen anvertrauten Naturschätzen umgeht.“

Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ) weist diesen Vorwurf zurück. In der Vergangenheit habe es immer wieder Probleme gegeben, dass von den Bäumen, die hinter den Häusern der Heidesiedlung stehen Äste herabfallen „und die Gefahr besteht, dass bei zukünftigen Stürmen sich das noch verschlimmern wird“, erklärt er. Abgesehen davon sei die Gemeinde nicht zuständig, da es sich um ein Privatgrundstück handle. Die Gemeinde sei lediglich mit einem rund 1,5 Meter breiten Streifen betroffen, der parallel zu den Grundstücken verläuft und auf dem meist nur Sträucher wachsen. „Dieser verwilderte Bereich ist leider auch mit jeder Art von Unrat versehen, der sich in den Jahrzehnten dort so angesammelt hat und natürlich niemandem gehört“, ergänzt Wendl. Dieser werde nun auch entfernt.

Der Eigentümer des Waldgrundstückes, Friedrich Radlinger, versteht die Aufregung nicht. Die Rodung sei „nach einer Begehung mit der Forstbehörde genehmigt worden, da der Baumbestand in schlechtem Zustand ist und sich Anrainer immer wieder über herabfallende Äste beschweren“, erklärt er. Auch brauche niemand Angst zu haben, dass anstelle des Waldstreifens betonierte Wege oder Parkplätze angelegt werden. Auf der gerodeten Fläche soll „durch natürlichen Nachwuchs ein neuer Wald entstehen“, verspricht Radlinger.