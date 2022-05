Kauf des Wäldchens aus Sicherheitsgründen

Werbung

Das Himberger „Wäldchen“ stellt vor allem für Familien und Kinder ein beliebtes Naherholungsgebiet am Rande der Gemeinde dar. Die einzelnen Grundstücke gehören jedoch Privatbesitzern, welche oftmals gar nicht wissen, über ein Teilstück des Gebietes zu verfügen.

Dies schlägt sich wiederum negativ auf die Pflege der Bäume und Wege nieder. Aus diesem Grund hat die Gemeinde Himberg nun beschlossen, einen Teil des „Wäldchens“ zu erwerben.

Erst kürzlich bot ein Eigentümer aus dem Waldviertel vier Grundstücke in einem Ausmaß von rund 4.000 m² zum Verkauf an. Daraufhin wurde die Gemeindeführung aktiv. Nach intensiven Verhandlungen konnte man sich auf einen Preis von 11.000 Euro einigen. Die entsprechenden Waldflächen befinden sich an der Ecke Erberpromenade/Anton Dreher-Gasse und gegenüber der Polytechnischen Schule.

„Es freut mich, dass ein weiteres Stück unseres Naherholungsgebietes in den Besitz der Gemeinde übernommen werden kann. Die Gemeinde kauft gerne weitere Grundstücke an, soweit auch andere Grundbesitzer für einen Verkauf bereit sind“, erklärt Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ).

