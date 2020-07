Der Kindergarten Grenzackergasse hat alle neun Ferienwochen durchgehend geöffnet. Angemeldet sind aus dem gesamten Gemeindegebiet (inklusive Pellendorf und Velm) 18 Kindergartenkinder.

Im Rahmen der Corona-Beschränkungen werden nur zwölf Kinder pro Gruppe empfohlen. Das zusätzlich erforderliche Personal – auch in den obligaten Schließwochen der Kindergärten stellt die Gemeinde zur Verfügung.

Ebenfalls durchgehend geöffnet hat der Hort für Schulkinder. Hier sind 84 Schulkinder angemeldet. In den einzelnen Ferienwochen sind zwei bis drei Gruppen geöffnet. Im Kindergarten Anton Drehergasse werden ab 27. Juli bautechnische Untersuchungen durchgeführt. Schon seit einiger Zeit gibt es hier bauliche Setzungen, wodurch an machen Wänden Risse entstanden sind. An diesem Standort soll im Jahr 2021 die insgesamt 14. Kindergartengruppe in der Gemeinde neu errichtet werden.